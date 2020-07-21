CKD Genel Merkezi’nden istifalara sert tepki

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin(CKD) bazı şube yönetimlerinde Temmuz ayı başında toplu istifalar gerçekleşti. CKD Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman da CKD Genel Yönetim Kurulunun Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin amacından hızla uzaklaşarak Vatan Partisi’nin ve Vatan Partisi’nin kadın kolu olan Öncü Kadın’ın çizgisine girdiği gerekçesiyle istifa ettiklerini açıkladı. Birçok ilde toplu istifaların gerçekleştiği öğrenilirken CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, yaşanan istifalara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. CKD Genel Başkanı Oygür açıklamasında, “Derneğin ilk kuruluşunda genel başkan olan Sayın Şenal Sarıhan’ın, kesintisiz 17 yıl süren yönetiminden sonra, 2014 yılında yapılan genel kurulda, genel başkanlığa Sayın Canan Arıtman seçilmiştir. CHP eski milletvekili olan ve 2014 kurultayında genel başkanlığa seçilen Sayın Canan Arıtman’ın iki dönem süren başarılı yönetiminin ardından, geçtiğimiz 29 Şubat’ta yapılan genel kurulda, CHP’nin, isimleri kamuoyunda pek bilinen bazı milletvekilleri ve yerel yöneticileri tarafından delegeler üzerinde baskı uygulanmasına rağmen, Atatürk ve milli kadın hareketi çizgisinde yürüyeceğimizi ilan ederek biz seçildik. Farklı parti mensubiyetleri olan ama ‘önce vatan’ demeyi bilen CKD kadınları, bir kez daha Şenal Sarıhan ekibine geçit vermemiştir” dedi.

“VATANSEVER MİLLİ DURUŞUMUZ BU KESİMİ SON DERECE RAHATSIZ ETMİŞTİR”

Yönetime seçilmelerinin 12. gününde başlayan koronavirüs salgını ile karantina nedeniyle toplantı ve şube ziyaretlerine başlayamadıklarını bildiren Oygür açıklamasının devamında istifaların sebebini paylaştı. Oygür, “Tüzüğümüzde yazılı amaç ve ilkeler doğrultusunda toplumsal ve kadınımıza dair sorunlarımız üzerinde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu çerçevede en önemli faaliyet alanımız terörün karşısında, askerimizin ve evladını teröre kurban eden annelerin yanında, dolayısıyla HDP’nin karşısında ve Diyarbakır Annelerinin yanında duruş sergilemek olmuştur. İşte Derneğimizde 5 şubede yaşanan istifaların ve diğer şubelerimiz üzerinde yürütülen istifa baskılarının altında yatan neden budur. Vatansever milli duruşumuz, bir süredir şubelere yerleştirdikleri liberal yapılarla Dernek içinde güçlenmeye çalışan, iktidara muhalifliği devlet düşmanlığı haline getirmiş HDP - ABD - AB - Soros sevici bu kesimi son derece rahatsız etmiştir. Bilhassa Derneğimizin, HDP Kapatılsın Kampanyasına destek vermesi, bu kesim için yıkım olmuştur. Çünkü ‘HDP PKK’dır, Mecliste PKK istemiyoruz, HDP Kapatılsın’ demek bunlar için züldür” ifadelerine yer verdi.

“HDP PKK SEVİCİLİKLERİNİ, ATATÜRK’LE YAN YANA GETİREBİLME BAHTSIZLIĞINI SERGİLEMEKTEDİRLER”

Açıklamasına sert sözlerle devam eden Oygür ayrıca istifa eden şubelere yüklenerek şunları belirtti: “248 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz CİA-FETÖ darbe girişimine ve Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetine ‘tezgâh’ demişler, ama küresel emperyalizmin beslediği las tesis’cilerin Meclisimizdeki ‘katil devlet, tecavüzcü polis’ gösterisine alkış tutmuşlardır. O devlet ki, binlerce yıllık devlet geleneğimizin son temsilcisi olarak temelleri 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmış, dışarıda mazlum milletlerin pusulası, içeride kimsesizlerin kimsesi olmuştur; hepimizin kutsalı, vatanın sarsılmaz kalesi ve milletin namusudur. İstifa mektuplarında ve şubelerimizi arayarak bizleri Atatürkçülükten sapmakla suçlayan bu kesim, HDP PKK seviciliklerini, tarihteki ilk ve en büyük anti-emperyalist lider Atatürk’le yan yana getirebilme bahtsızlığını sergilemektedir. Ne yazık ki, laiklik ve çağdaşlık savunuculuğu görünümü altında neoliberal ideolojinin sözcülüğünü yaparak, özünde vatansever olan kadınlarımızın milli duruş çizgisinde birleşmelerine en büyük engeli oluşturmaktadırlar. Derneğimiz, bu kesimlerin kadınlarımıza dayattığı ‘ya çağdaşlığı ya da milli duruşu seçersin’ oyununu bozacak ve bütün kadınlarımızı ‘teröre karşı birleşerek özgür, bağımsız, çağdaş bir gelecek kurmak’ hedefiyle MİLLİ KADIN HAREKETİ’nde birleştirecektir”

“DERNEĞİMİZ PKK’YA VE HDP’YE KARŞI ÖN CEPHEDE DURMAYA DEVAM EDECEKTİR”

CKD Genel Başkanı Oygür açıklamasında son olarak ise bir çağrıda bulunarak, “Bu ülkede yaşayan bütün kadın ve annelerimizi Cumhuriyet Kadınları Derneği çatısı altında teröre karşı net tavır almaya davet ediyoruz. Derneğimiz bundan sonra da ülkemizi bölmeye çalışan, binlerce evladımızın şehit düşmesine neden olan, şehitleriyle birlikte annelerin ve gencecik eşlerin de hayatlarını bitiren, ülkemizin büyük kaynaklarını sömürerek bilhassa yoksul halk kesimlerinin geleceğini çalan hain terör örgütü PKK’ya ve onun Meclisteki uzantısı HDP’ye karşı ön cephede durmaya devam edecektir. Ne eğiliriz, ne bükülürüz. Biz Atatürk milliyetçiliğiyle yolu aydınlanmış, vatan sevdalısı Cumhuriyet kadınlarıyız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 23:13