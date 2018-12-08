Haber: C.Kutay AYkan

"Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi ve 2018 üretim yılı müracaat süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat; “Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğine göre, çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona eriyordu. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamıyordu. Bakanlığımız yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 2018 üretim yılına ilişkin başvurularını 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapamayan çiftçilerimiz için söz konusu üretim yılına ilişkin çiftçi kayıt başvurularını 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılabilecektir. Yönetmelik değişikliği ile sisteme kayıt olabilecek çiftçilerimiz ÇKS verileri baz alınarak yapılan destekleme ödemelerinden faydalanabilecektir.

Üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları açısından belirlenen süre içerisinde başvurularını yapmalıdır” dedi.