Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre CNC Lazer Metal Kesme Makinesi, CNC Lazer Ahşap Kesme ve Kazıma Makinesi ve Boru Bükme Makinesi Kurulumu ve Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
CNC lazer metal, ahşap kesme, kazıma makinesi ve boru bükme makinesi kurulumu ve malzeme satın alınacak
CNC LAZER METAL KESME MAKİNESİ, CNC LAZER AHŞAP KESME VE KAZIMA MAKİNESİ VE BORU BÜKME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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