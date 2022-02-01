CNC lazer metal, ahşap kesme, kazıma makinesi ve boru bükme makinesi kurulumu ve malzeme satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre CNC Lazer Metal Kesme Makinesi, CNC Lazer Ahşap Kesme ve Kazıma Makinesi ve Boru Bükme Makinesi Kurulumu ve Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

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