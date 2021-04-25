CNC makineleri satın alınacak

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CNC makineleri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre CNC Makineleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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