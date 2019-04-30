Çocuğun ihbarına kayıtsız kalmadılar

Haber: Aysun Beykoz

Yangınlarda ve kazalarda kaybı önlemek için etkin ve hızlı bir biçimde çalışan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zor durumdaki hayvanları da kurtararak takdir toplamaya devam ediyor. İtfaiye ekibi son olarak ilimiz Merkez ilçe Aşağısoku Mahallesi Çay Sokakta ikamet eden küçük bir çocuğun yardım talebine kayıtsız kalmadı. Bahçede bir tavuğun tellere sıkıştığını gören küçük çocuk itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi tavuğu sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 10:46