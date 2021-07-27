Çocuğunu da bu işe alet etti

Eskişehir ilinde çocuğunu gözcü olarak kullanıp 30 saniye içerisinde kapıları açıp hırsızlık yapan kadının Bolu’ya geldiği öğrenildi. Hırsız kadının ilimizde de hırsızlık yapıp yapmadığı araştırılıyor.

Çocuğunu da bu işe alet etti

Haber: Aysun Beykoz

Eskişehir'de bir kadının 30 saniyede çelik kapıları açarak dairelere girmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada 7 yaşındaki kızına da gözcülük yaptıran şüphelinin girdiği evlerden yaklaşık 2 bin TL çaldığı öğrenildi. Gözaltına alınan kadının hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde geçen hafta bir apartmana giren Hanife U., kızına gözcülük yaptırıp 3 daireden yaklaşık 2 bin TL çaldı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Hanife U. olduğunu tespit etti. Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara akalandı.

Yapılan araştırmalar sonucu gittiği Bolu'dan yeniden Eskişehir'e geldiği belirlenen Hanife U. yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'yakalama' kararı çıkarılan Hanife U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Hanife U.'nun dairelere girdiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızıyla birlikte apartmana giren Hanife U.'nun uzun süre kapı zillerine bastığı, açan olmayınca kızına gözcülük yaptırıp, 30 saniyede çelik kapıları elindeki aparatla açıp içeri girdiği görüldü. Bu arada Eskişehir’de birçok hırsızlık olayına karışan Hanife U.’nun çaldığı paralarla Bolu’ya geldiği tespit edilirken, ilimizde de hırsızlık yapıp yapmadığı ise araştırılmaya başlandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021, 14:06
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