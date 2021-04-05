Çocuğunun HES kodu ortalığı karıştırdı

Haber: Onur Akçelik

40 yaşlarında Afgan uyruklu kadın Bolu Belediyesine girişte HES kodunu gösterdi. HES kodu sorgulamasında koronavirüslü görünen Afgan kadın hemen girişte bulunan boş bir alana alındı. Belediye görevlileri hemen emniyet ve filyasyon ekiplerine haber verdi. Belediyeye gelen bekçiler kadının kimlik sorgulamasını yaptı.

Belediye girişinde paniğe neden olan olayda gerçek kısa sürede anlaşıldı. koronavirüslü görünen kadının kendi HES kodu yerine çocuğunun kodunu okuttuğu anlaşıldı. Bekçilerin kontrolünde bir süre bekletilen kadın kendini ‘Benim karantinam bitti’ sözleriyle savundu. bir süre kontrol amaçlı bekletilen Afgan uyruklu kadın daha sonra serbest bırakıldı. Belediye personeli rahat bir nefes aldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 14:26