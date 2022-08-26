Çocuk deyip geçmeyin! Ortalığı birbirine kattı!

Haber: Süleyman Kurt

İlginç olay saat 15.00 sıralarında D-100 karayolunda yaşandı. 15 yaşındaki İ.A. isimli genç sanayi sitesinde park halinde bulunan Alican Gökmen’e ait 14 DA 577 plakalı minibüsü çalarak, Komando Tugayı kavşağından ters istikamette Ankara yönüne gitmeye çalıştı.

Bu esnada yol kenarında bulunan 2 araca çarpan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, daha sonra ters yönde yoluna devam etti.

POLİSLERE ÇARPIYORDU

Yoluna devam eden ehliyetsiz sürücü, Bolu TIR Parkı önünde uygulama için hazırlanan 2 trafik polis memuruna da çarpıyordu. Ters yönden gelen aracı son anda fark eden polis memurları, üzerlerine gelen araçtan kurtulmak için kendilerini yol kenarına attı.

MİLYONLUK ARABAYA ÇARPTI

Çılgın sürücü bunlarla da kalmadı. Karşı yönden gelen son model, milyon değeri olan lüks bir araca da çarptı. Bu esnada, ölümden dönen trafik ekipleri hemen çalıntı minibüsün peşine takılarak, güçlükle de olsa küçük sürücüyü, tali yola sokup durdurmayı başardı.

ARABA KULLANMAYI YOUTUBE’TAN ÖĞRENECEĞİM

Trafik ekip otosuna bindirilerek gözaltına alınan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü İ.A.’nın söyledikleri ise gerçekten şaşkınlık yarattı. İ.A. mikrofonlara; “Ben arabanın sahibi olduğunu biliyordum. Bu güne kadar hiç araba sürmedim. Canım sürmek istedi. Kontak üzerinde anahtar vardı. Çaldım ama izin alırsam vermezler diye düşündüm. O yüzden çaldım. Çok korktum. Bir dahaki sefere YouTube’tan araba nasıl kullanılır öğreneceğim. Araba nasıl sürülür hepsini öğreneceğim. Kurslara gerek kalmadan ben YouTube’tan öğrenirim, kısa yol yani. Pişmanım bir daha yapmayacağım, söz veriyorum” dedi.

OLAYI POLİSTEN ÖĞRENDİM

Öte yandan minibüsü çalınan ve 3 araca da hasar verildiğini öğrenen Alican Gökmen; “Arabamın nasıl çalındığını bilmiyorum. Olayı polisten öğrendim. Kontak anahtarı üzerindeydi. Benim arabamın değeri olsa olsa 50 bin lira ama hırsız sürücünün çarptığı araba milyon değerinde. Kendisinden şikâyetçiyim” açıklamasında bulundu.

Araba çalıp, ters yönden giderek araçlara zarar veren ehliyetiz sürücü, Çocuk ve Aile Şubesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.