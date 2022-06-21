Çocuk festivali düzenlenecek

Haber: Ceylan Beykoz

25-26 Haziran’da Çocuk Festivali çerçevesinde Yenimahalle Kapalı Semt Pazarında dev oyun alanları ve parkurları kurulacak. 3 ayda 30 şehir ve 30 bin çocuğun hayallerine dokunmak için yola çıkan Playland Eğlence Merkezi tarafından 25-26 Haziran’da tarihlerinde Gerede’de gerçekleştirilecek programlar ile çocuklar şenlikte buluşacak. Hava şartları göz önünde bulundurularak Yenimahalle Kapalı Semt Pazarında 25 Haziran Cumartesi ve 26 Haziran Pazar günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar, kurulacak oyun alanları ve parkurlarda doyasıya eğlenecekler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar;’’ Her çocuğumuzun eğlenmeye hakkı var, bu nedenle Playland Eğlence Merkezi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde çocuklarımıza ücretsiz Çocuk Festivali düzenliyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, çocuklarımız için elimizden gelen her şeyi yaptık yapmaya da devam edeceğiz. 25-26 Haziran’da Yenimahalle Kapalı Semt Pazarımızda düzenlenecek olan Çocuk Festivaline tüm çocuklarımızı davet ediyoruz’’ dedi.