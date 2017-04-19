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19 Nisan 2017 Çarşamba
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    • Çocuk gelinler!

    Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu’nda öğrenim gören, yaşları 5 ila 6 arasında bulunan okuma yazma dahi bilmeyen küçücük kız ve erkek öğrencilere kına gecesi gösterisi yaptırıldı. Küçük kız öğrenci gelin adayı olurken yine aynı yaşlardaki erkek öğrenci ise damat adayı oldu.

    19 Nisan 2017 Çarşamba 18:01
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    Çocuk gelinler!
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    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Edinilen bilgiye göre, Bolu’da henüz okuma yazma bile bilmeyen ve eğitim öğretime anaokulundan başlayan küçük öğrencilere kına gecesinde neler yaşandığını anlatan bir oyun sergilettirildi. Küçük bir kız öğrenci kına gecesi kıyafeti giydirilerek türküler eşliğinde yine aynı sınıfta öğrenim gören küçük kız öğrenciler gelin adayanın eline kına yakarken, küçük erkek öğrencinin eline da kına yakılıp, o gecenin nasıl yaşandığını anlatan oyun sergilenmesi büyük dikkat çekti.

    Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu sınıf öğretmeni Zeynep Biçer tarafından hazırlanan etkinliklerde önce minik yavrulara kızların nasıl gelin olunacağı, küçük erkek çocuklarını da nasıl damat olunacağı konusu anlatıldığı iddia edilen kına gecesinin ardından bir de resim sergisi düzenlendi. Daha okuma yazmayı dahi bilmeyen ve yaşları 5 ila 6 arasında bulunan küçücük öğrencilere, normal oyunların ve gösterilerin öğretilmesi gerekirken, geleneklerimizde var olan kına gecesinde nelerin yapıldığını anlatan bir gösterinin küçücük çocuklara yaptırılması, velilere ve vatandaşlara sunulması ne kadar doğrudur bilinmez. Böyle bir gösterinin küçücük çocuklara yaptırılması ise bir hayli ilgi çekti.

    Anahtar Kelimeler: Vali, Mehmet, Ali, Türker, Anaokulu’nda

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