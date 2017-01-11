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11 Ocak 2017 Çarşamba
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    • Çocuk hastalara moral veren etkinlik

    Bolu Damla Topluluğu, İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde moral etkinliği düzenledi. 18 kişiden oluşan topluluk üyesi gönüllüler, ziyaret ettikleri çocuk hastalara balon ve şapka dağıtımında bulundular.

    11 Ocak 2017 Çarşamba 11:21
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    Çocuk hastalara moral veren etkinlik
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    Haber : Esra Öztürk

    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi’nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Damla Projesi kapsamında moral etkinliği düzenlendi. Topluluk gönüllüsü üniversite öğrencisi 18 genç, ünitenin acil servisi ve yataklı servislerinde tedavi görmekte olan minik kalplerle buluştu ve onlara balon ve şapka dağıttı. Rengârenk kostümlü palyaçolarında organizasyona renk katmak üzere eşlik ettikleri ziyaretlerde, miniklerin görülmeye değer tebessümleri objektiflere de yansıdı.
    Damla Projesi Bolu İl Temsilcisi Ramazan Çakmak, gönüllülük, insan sevgisi, iyilik, empati, fedakarlık gibi çeşitli temaları içeren bu anlamlı projeyi Bolu’da devlet hastanesi çatısı altında uygulamaktan dolayı memnun olduklarını belirtti.
    İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muhammed Emin Demirkol, ünitede tedavi gören çocuklara ve ailelerine moral veren etkinlikten dolayı Bolu Damla Topluluğu üyelerine teşekkür etti ve ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Damla, Topluluğu, İzzet, Baysal

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