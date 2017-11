Haber: Semih Baykal

23 Nisanı, çocuk bayramı olarak ilan eden Ülkemizin ve Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır." sözü 20 Kasım 1989 tarihinde imzaya açılan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile kutlanmaya başlanan Çocuk Hakları günü ile ilgili Cumhuriyet Halk Parti Merkez İlçe Başkanı Ersan Türoğlu şunları söyledi; “ Çocuk hayattır, hayatın devamıdır, hayatın kendisidir. Hayat çocukların üzerine kuruludur. Verdiğimiz siyasi, ekonomik mücadele çocuklarımız, torunlarımız içindir. Çocuklarımız kendi haklarını savunamazlar. Bu sebeple, biz yetişkinler, akrabalık derecemiz olmasa bile bu güzel varlıkları korur, kollar, yetiştiririz. Tüm temel hak ve hürriyetlerde olduğu gibi çocuk hak ihlallerinin vaziyeti de bir ülkede demokrasinin ne durumda olduğunun en belirgin göstergelerinden biridir. AKP hükümeti ne yazık ki çocuklarımızın haklarını korumakta bu yılda sınıfta kaldı. 2017 yılının ilk anlarından itibaren çocuklar istismar edildi, çocuk işçiler çalışırken yaşamını yitirdi, çocukların sağlık hakkı ihlal edildi, erken yaşta evlilik ders kitaplarına dahi girdi, çocuk tutuklular mağdur edildi ve daha nicesi. AKP’nin bir parçası olmuş bazı vakıfların yurtlarında cinsel istismara uğrayan, yanarak ölen yavrularımızı hatırladıkça içimiz sızlıyor. Bu vakıfların ülkemiz de faaliyetlerine devam etmesi, Milli Eğitim Bakanlığının bir parçası haline getirilmesi, AKP hükümetinin çocuk haklarına verdiği değeri göstermektedir. AKP’nin icraatlarına yön veren kadronun bu tutumu şüphesiz ki, AKP içinde siyaset yapan ve AKP’ye oy veren duyarlı yurttaşlarımızı da derinden üzmektedir. Fakat AKP hükümetlerinin 15 yıllık icraatlarını incelersek, Anadolu topraklarına ve Aziz Türk Milletimize ait olmayan bir kültürün, ahlak anlayışının yerleştirilmeye çalışıldığını görürüz. Milletimize kabul ettirilmeye çalışılan bu kültür ve ahlak, en çok çocuklarımızın hakları yok saymaktadır. Kreş çağındaki çocuklarımıza kız, erkek ayrımı yaptırılarak yaşlarının çok üstünde baskı uygulayan bu anlayış, ergenlik çağına giren erkek ve kız çocuklarımız, karşı cinsten olan herkesi cinsel bir obje olarak kabullendirip, sosyal hayatına müdahale ediyor. Oysaki yüce dinimizi en iyi, güzel ve doğru yaşadığı kabul edilen Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaşi Veli’nin, Ahi Evran’ın ahlak ve kültür öğretisinde Allah’ın yarattığı her şeye karşı sevgi, saygı vardır, hoş görü vardır, zalime karşı koruyup, kollama vardır.

Siyasi düşüncemiz ne olursa olsun çocuk haklarının evrensel bir kavram olduğunu ve tüm çocukları kapsadığını kabul etmemiz gerekir. Dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çocuklar aynı haklara sahiptir” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARINI KORUMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZ İLE ÇALIŞACAĞIZ”

Son olarak Türkoğlu; "Cinsiyeti, yaşadığı sosyo-kültürel ortam, ailesinin ekonomik düzeyi ve daha tüm değişkenler onların bu haklardan mahrum kalmasına gerekçe değildir. Emperyalist devletlerin sömürü odaklı politikaları, yurttaşlarının hiçbir zaman dahil olmadığı fakat bizzat emperyalist devletler tarafından çıkarılan savaşlar, açlık, işgal, iç çatışma gibi durumlar çocukları direkt etkilemektedir. Hepimizin içini burkan, gözyaşlarımızı tutamadığımız 3 yaşında ki Suriyeli Aylan ve 5 yaşındaki Galip kardeşlerin 2015 yılında Bodrum kıyılarına vuran cansız bedenlerinin fotoğrafı ömür boyu beynimizden silinmez diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bolumuzda ve ülkemizde, her zaman geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın haklarını korumak için var gücümüz ile çalışacağımızı söylemek isterim" diye söyledi.