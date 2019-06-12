“Çocuk işçiliği” açıklaması yaptılar



Haber: Esra Öztürk

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Gününde İŞKUR Bolu İl Müdürü İsmail Yalçın ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundular. İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen basın toplantısında kurum müdürleri ilimizdeki çocuk işçiliği ve mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardılar.

“ONLAR DİLENDİRİLİP, ONLARIN SIRTINDAN PARA KAZANILIYOR”

Toplantıda ilk olarak açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın, çocuk işçiliği ile mücadelenin Bakanlık uhdesinde yürütülmekte olduğunu ve 2023 hedeflerinden bir tanesinin de çocuk işçiliğini sıfıra indirmek olduğunu belirterek, “Bu konuyla ilgili stratejik bir plan hazırlandı ve Bakanlığımız bu stratejik plan çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor. İlimizde de faaliyetlerini yine Bakanlığımıza bağlı il müdürlükleri olarak başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü olarak koordineli bir şekilde yürütüyoruz. İlimizde şükürler olsun ki çocuk işçiliği ile ilgili önemli bir problem yok. Özellikle ilimizin tarım işçiliği ile ilgili sorununun olmaması çocuk işçiliği ilgili problemi büyük bir oranda ortadan kaldırıyor. En büyük problemimiz sokakta dilendirilen çocuklar. Şunu ifade etmek istiyorum; Lütfen sokakta ‘dilendirilen’ çocuklara para ve menfaat vermeyin. Çocukların istismarına sebep olmayın. Çünkü onlar dilendirilip, onların sırtından para kazanılıyor” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIN GELECEKLERİNİ ÇALIYORLAR”

Yalçın açıklamasının sonunda, “ülkemiz bütün mağdurlarına çaresizlerine bakabilecek güce sahiptir” diyerek devletin neler yaptığı ve çocuk işçiliğinin önlenmesine, mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesine dönük başta sosyal destek programı olmak üzere konuyla ilgili açıklamaları için sözü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit’e bıraktı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Koçyiğit ise, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, özellikle sokakta dilendirilen çocuklarla ilgili çalışmalarının olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim; çocuklara, özellikle dilenen çocuklara lütfen para vermeyiniz. Para verdiğinizde, aileler bunu bir gelir kapısı olarak görüyorlar, çocukları sürekli sokaklara salıyorlar, bunların üzerinden rant elde ediyorlar. Ama çocukların geleceklerini çalıyorlar. Bakanlığımız hamdolsun, devletimiz bu konuda çocuklarla ilgili yapılması gereken bütün imkanları seferber etmiş durumdalar. Sosyo-ekonomik destek verdiğimiz ailelerimiz var. Bizim geçen yıl, sokakta dilendirilen çocuklarla ilgili tespitlerimiz oldu. 18 tane aileyi biz, bu konuda hem bizzat çocukların evlerine gidip inceleme yaparak, çocukların maddi imkansızlıklar içinde olup olmadıklarını tespit ederek, sosyo ekonomik olarak da onları destekledik. Destek vermeye de devam ediyoruz. Bunu sekteye uğratan tek unsur, sokakta mendil satan, dilenen, onlara acıyarak ‘ne olacak 1 TL verelim’ demekle iyi bir iş yapıyoruz algısı bizlerde oluşuyor, ama asla çocuklara iyilik yapmıyoruz. “

“BU SORUNU HEP BERABER ORTADAN KALDIRALIM”

Koçyiğit açıklamalarının devamında devletin bahsedilen konuda bütün hizmetlerini seferber ettiğinin altını çizerek, “Bizim Sosyal Hizmet Merkezimizde ASDEP personellerimiz var. Hane hane geziyorlar, ev ev geziyorlar. Tespit ettiğimiz çocukların ailelerini tek tek ziyaret ediyorlar, onlarla ilgili çalışma yapıyorlar. Ekonomik yetersizlik içinde olan ailelere biz bir yıl, bazen iki yıla varan zaman dilimleri içinde yardımlar yapıyoruz. Yeter ki, çocuklarımızı çalıştırmayalım. Sokaklarda dilendirmeyelim, çocuk işçiliğinin önüne geçelim bunu yalnızda bizim Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak tamamen ortadan kaldırmamız mümkün değil, bunu hep beraber yapacağız. Basın, STK’lar, farkındalık yaratacak ki, bu sorunu hep beraber el birliği ile ortadan kaldıralım. Çocukların geleceklerini çalmayalım, çocuklar çocuk gibi büyüsünler. Gelecekte hiç kimse ezik bir hayat içinde olmasın, aileler de gerçekten sosyal yönü ile de ekonomik yönü ile de bir yetersizlik içindeyse, çocuğumu çalıştırmak zorundayım diyorsa, bizim devlet olarak kapımız açık. Bize müracaat edin, biz desteklerimizi, hizmetlerimizi size aktaralım, sizlerle birlikte çalışalım ama asla çocuklarımızın gelecekleri ile ilgili onların hayatlarından en güzel anlarını çalmayalım” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 19:09