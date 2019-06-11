Çocuk İzlem Merkezi faaliyete geçecek

Haber: Aysun Beykoz

AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü; suçlara maruz kalarak mağdur olan çocukların tekrar tekrar mağdur edilmemesinin amaçlandığı, bu sebeple her türlü işlemlerinin tek merkezden yapılacağı ve Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet verecek olan Çocuk İzlem Merkezi’nin (ÇİM) Bolu ilinde faaliyete geçmek üzere onaylarının alındığını, yapımının başlandığını ve bu merkez sayesinde çocukların mağduriyetlerinin en aza indirileceğini söyledi.

AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü; Çocuk İzlem Merkezi’nin yanı sıra ilimizde İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni bir anjio ünitesinin de girişimleri sonucunda kurulduğunu hatırlatarak, “Hükümetimizle beraber yatırımlarımız hız kaybetmeden devam ediyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ilimizdeki tıbbi malzeme ve yatırımların tümü için ilimize yaklaşık 1 milyon 200 bin TL ödenek kazandırıldı. Bu sayede vatandaşımız için sağlık alanında pek çok gelişmeye imza atmaya devam edeceğiz” dedi.