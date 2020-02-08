Çocuk katil zanlısına 19 yıl

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu merkeze bağlı Bahçeköy’de 16 yaşındaki Oğuzhan Ö.’yü tüfekle öldürdükten sonra tutuklanan ve ardından yaşının küçük olması nedeniyle tahliye edilen 17 yaşındaki A.G. 19 Eylül 2019 tarihinde yeniden tutuklanmıştı.

Cinayet olayı Ocak ayında meydana gelmişti. Bolu merkeze bağlı Bahçeköy köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan, Pazar günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Oğuzhan'ın ailesiyle yaşadığı köy çevresinde arama yapan ekipler, köye yakın bir bölgede bulunan derenin kenarında çamurlarla kaplanmış erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin kaybolan Oğuzhan Özdoğan'a ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada, Oğuzhan Özdoğan'ın arkadaşları A.G. ve S.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerden A.G., cinayeti kendisinin işlediğini ancak yanlışlıkla olduğunu itiraf etti.

A.G. ifadesinde, "Olay günü avlanmak için S.Ö. evinden tüfeğini, Oğuzhan da dedesine ait tabancayı aldı. Ördek arıyorduk. Ancak avlayabileceğimiz ördek bulamadık. Daha sonra S.Ö. ve A.G. ellerindeki tabanca ve tüfeği bana verdiler. Ben de şaka yapmak için tüfeği onlara doğrulttuğum sırada tüfek bir anda ateşlendi. Oğuzhan vurulunca nabzını kontrol ettik. Öldüğünü anlayınca da dere kenarına götürerek üzerini çamurla kapattık" dedi.

İşlemlerinin ardından A.G. ve S.Ö. adliyeye sevk edildi. Oğuzhan Özdoğan'ı tüfekle vurduğunu itiraf eden A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.Ö. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Kısa bir süre cezaevinde kalan A.G.’nin avukatlarının yaptığı itiraz sonrası tahliye edilmiş ve tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden çıkmıştı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya S.Ö. ile birlikte tutuksuz yargılanmak üzere duruşmaya katılan A.G. mahkemenin verdiği kararla şok oldu. Mahkeme heyeti, tahliye edilen A.G.’nin, “Adamla öldürmeye teşebbüs” suçundan yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu karar A.G.’nin ailesini de üzüntüye boğmuştu.

Her iki kafadar arkadaşın son duruşması Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Mahkemede çok pişman olduğunu belirten, olayın kazayla olduğunu belirtmesi üzerine yargılanmaya son verildi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık A.G’nin 19 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına ayrıca mahkeme heyeti beraat eden tutuksuz sanık S.O. hakkında, olay tarihinde suç delillerin gizlemeye, karartmaya, saklamaya yok etmeye çalışmakta bulunmaktan suç duyurusunda bulunulmaya karar verdi.