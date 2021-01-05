Çocuk kulüpleri hakkında yeni karar

Haber: N. HalidAltundal

Bolu İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında bir araya geldi. Valilik Abant Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk kulüplerinin faaliyetleri masaya yatırıldı.

Toplantıda daha önce 4 Ocak’a kadar faaliyetleri durdurulan çocuk kulüplerinin salgın koşulları göz önünde bulundurularak kararın uzatılması konuşuldu.

Alınan kararda buna göre şu ifadelere yer verildi: “Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, koronavirüsünbulaşma ortamlarının sınırlandırılması/kaldırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla 25.01.2021 tarihine kadar devam edilmesine ve yarıyıl tatili ile ikinci ara tatilin birleştirilerek 25.01.2021-12.02.2021 tarihleri arasında uygulanmasına karar verildiğinden, aynı gerekçeler ve ilaveten çocukların ve/veya gençlerin hem virüse maruz kalma hem de virüsü taşıma riskleri gerekçesiyle, örgün eğitim kurumlarında olduğu gibi,

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görev alanında bulunan çocuk kulüplerinin de 04.01.2021 tarihinden itibaren 25.01.2021 tarihine kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.”