Çocuk meclisi seçildi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Kent Konseyi, çocuk meclisi oluşturmak için toplandı. Açılısı Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Hatice Albayrak yaptı. Divan için isimler önerildi. Ardından saygı duruşu ve istiklal marşı yapıldı. Divan Başkanlığı için kent konseyi yürütme kurulu üyesi Ahmet Yoltaş, divan üyeleri için Sakarya Ortaokulu öğrencisi Yağmur Asel Sarıca ve Elanur Özkan seçildi. Daha sonra ise konuşma yapmak üzere sahneye Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir Sahneye davet edildi. Protokol konuşmaları bittikten sonra Kent Konseyi Çocuk Meclisinin Seçimi yapıldı. Seçimde toplantıya katılan bütün çocuklar oy birliği ile seçildi. Dilek ve temenniler bölümünde, dilek ve isteklerini belirtmek üzere sahneye Atatürk Ortaokulu 4. Sınıf öğrencisi Ege İnceler çıktı. Minik öğrenci İnceler, Kent Konseyinden okulunun bahçesine spor salonu ve gösteri salonu yapılmasını istedi. Sonrasında ise bir başka isteği daha olduğunu söylenen 4’ncü sınıf öğrencisi Ege İnceler, “biz çocuklar için tarihi ve kültürel geziler düzenlenmesini istiyorum” dedi. Konuşmasını bitiren Ege İnceler, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’den gezi sözünü aldı. Rasim Özdemir ilk gezinin Anıtkabir’e düzenlenmesini istedi.

“ÇOCUKLARIN ÖNERİLERİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Seçim vaatleri arasında çocuk meclisi oluşturma vaatleri bulunduğunu dile getiren Rasim Özdemir, “Bizim için çocuk meclisi çok önemli. En başlı sebeplerinden birisi de biz Tanju Başkanımla 2009 yılında şehri yönetmeye aday olduğumuz zaman, seçim vaatleri arasına koymuştuk. Demiştik ki, ‘şehri çocuklarla yöneteceğiz, çocuk meclisimiz olacak’ demiştik. Bu çocuk meclisleri, şehirde gördükleri aksaklıklarla ilgili direkt ilgili daire müdürleri ile direkt olarak temasa geçebilecekler. Her genç birey ilgili müdürlükler ile ilgili sorumluluk alabilecek demiştik. Biz bunu 2009 yılında söylemiştik fakat 2009 yılında seçimi çok az bir oy farkı ile kaybettik, ama 2019 yılına geldiğimiz zaman tekrardan bu seçim vaadimizi yeniledik. Herhalde Türkiye’de tektir, çocuk meclisi kurulacak diye seçim vaadinde bulunan ve bunu kendi seçim vaatleri arasına koyan adaylardan bir tanesiydi Tanju başkanımız. Pandemi dolayısıyla öğrencilerimizle konuşamaz hale geldik, okullara yardım edemez hale geldik. Fakat aşılanma süreci hızlı bir şekilde devam ediyor inşallah bu yıl okullarımız açılacak öğrencilerimiz okulla buluşacak. Bizde çocuk meclisimizle buluşacağız ve bu şehri çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Çocukların önerilerine ihtiyacımız var, gençlerin önerilerine ihtiyacımız var” diye konuştu.

İLK GEZİ ANITKABİR’E

Kent konseyinin dilek ve temenniler kısmında söz almak isteyen Atatürk İlkokulu 4.sınıfta okuyan minik öğrenci Ege İnceler söz almak istedi. Konuşma yapmak üzere sahneye çıkan okula bir spor salonu yapılmasını isteyen minik öğrenci, “ Atatürk İlkokulu 4’ncü sınıftan bu sene mezun oldu. Okulumuz çok güzel bir okul fakat bir spor ve gösteri salonuna ihtiyacı var. Okulumuzun bahçesine bu bine için bir yer mevcut, bu konu hakkında siz değerli büyüklerimden yardım bekliyorum. Ayrıca biz çocuklar için tarihi ve kültürel geziler düzenlenmesini istiyorum” dedi. Bunun üzerine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, konu ile ilgileneceklerini ve ilk gezinin Anıtkabir’e olacağı sözünü verdi.