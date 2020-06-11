Çocuk oyun grupları tamir ediliyor

Haber: BMA

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’un talimatları doğrultusunda belediye ekipleri 1. Etap TOKİ Konutları bahçesinde bulunan çocuk oyun grubunun tadilatı gerçekleştirildi. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Turhan Bulut, “İlçemizde gerek alt yapı gerekse üst yapı çalışmalarımızın yanı sıra çocuklarımız için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda zaman içerisinde park alanlarındaki oyun gruplarının tahrip olması nedeniyle çalışma başlattık. Ekiplerimiz 1. Etap TOKİ Konutları çocuk oyun grubu tadilatını tamamladı. Yine diğer park alanlarında bulunan oyun gruplarındaki tahribatı ve sorunları ekiplerimiz ile birlikte çözüme kavuşturacağız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların en iyi koşullarda yaşaması için çalışacağız” dedi.