Çocuk özlemleri 12 yıl sonra dindi



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'da 12 yıl boyunca çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile olmak isterken kendi oğulları dünyaya gelen ancak kararlarından vazgeçmeyerek henüz 40 günlükken bir erkek bebeğe evlerini açan Yıldırım çifti, hayatlarını aile sıcaklığında sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Cengizhan Yıldırım ve eşi, uzun yıllar çocukları olmayınca başladıkları tedavi sürecinde tanıdıkları aracılığıyla koruyucu aile sisteminden haberdar oldu. İlgili yerlere başvuran ve aradan geçen sürede tedavinin sonuç vermesi sonucu bir erkek çocuk sahibi olan çift, bir çocuğun daha aile ortamında büyümesi için koruyucu aile olma kararından vazgeçmedi.

Yıldırım çifti, henüz 40 günlükken evlerinin kapısını açtıkları 3 yaşındaki erkek çocuk ve 5 yaşındaki oğullarıyla aile sıcaklığında hayatlarını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocukların bakımıyla yakından ilgilenen Cengizhan Yıldırım, başka çocukları da sıcak yuvaya kavuşturmak için rehber koruyucu aile hizmeti yürütüyor.

"Aramızda çok güçlü bir bağ oluştu"

Cengizhan Yıldırım, 12 yıl çektikleri çocuk özlemini hem kendi oğullarını kucaklarına alarak hem de bir erkek bebeğin koruyucu ailesi olarak dindirdiklerini söyledi.

Koruyucu ailesi oldukları çocuğun henüz 40 günlükken evlerine geldiğini aktaran Yıldırım, "Çok küçük çocuklar çok bakıma muhtaçtır. Gösterdiğimiz ilgi ve çok küçük olması dolayısıyla aramızda çok güçlü bir bağ oluştu. Gerek bizim kendi çekirdek ailemizde gerek büyük ailemizde o bağ çok güçlü hale geldi. Herkes çok seviyor." diye konuştu.

Yıldırım, herkesin koruyucu aile olabileceğini, bu duygunun mutlaka tadılması gerektiğini dile getirerek, "Koruyucu aile olmaya genellikle çocuğu olmayan aileler bir nebze olsun evlat sevgisini tadabilmek için yöneliyor. İnsanın 2, 3, 4 biyolojik çocuğu olsa bile bir çocuğa koruyucu aile olabilir." dedi.

Babalık kavramının önemine işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ne zaman bir tehlike sezseler bana sokuluyorlar. O zaman çok hoşuma gidiyor çünkü babaları var. Babaları oğullarını tehlikeden korur. Bu çok önemli bir şey. Aslında ailenin ne olduğunu, ailenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu koruyucu aile olduktan sonra, özellikle oğlumuza geceleri ağladığında baktığım zaman anladım. Çok güçlü bir ilişki bu. Yani onu kucağınıza aldığınız zaman, onun altını değiştirdiğiniz zaman o çocuk dünyasında bunu hissediyor. Ne kadar küçük olsa bile 'Benimle ilgilenen birisi var, babam var, annem var.' diye düşünüyor."

Yıldırım, koruyucu ailesi oldukları çocuğun aile ortamında büyümesini sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, devletin de çocukla ilgili desteğini hiçbir zaman kesmediğini sözlerine ekledi.

"Koruyucu aile hizmetinde iyi bir seviyedeyiz"

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit de kentin koruyucu aile hizmetinde iyi bir seviyede bulunduğunu kaydetti.

Uzman psikologlarının ailelerin ve çocukların yanında olduğunu anlatan Koçyiğit, "Ailelerimiz ve çocuklarımızla bütünlük içindeyiz. Devlet koruma altındaki çocuklarına çocuk evlerinde, çocuk evleri sitelerinde ve farklı kurumlarında farklı hizmet modellerini sunuyor. En üst hizmet modeli koruyucu aile hizmet modeli. Bolu'da da bu hizmet modelini üst seviyelere çekmek istiyoruz. Şu anda 44 çocuğumuz 34 ailemizle." ifadelerini kullandı.