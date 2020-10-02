Çocuk parkında bomba paniği

Parkın içerisinde oyun oynayan çocukların ebeveynleritarafında fark edilen sahipsiz çanta çevre sakinlerini tedirgin etti. Durumu polise bildiren aileler çocuklarını oyun parkından uzaklaştırdı.

Çocuk parkında bomba paniği


HABER:Erdal Tanrıverdi

Çocuk parkının içine bırakılan ve fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan spor kıyafetleri çıktı. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Kızılay Parkı içerisine bırakılmış çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, parkın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak parka girişi engellemek için şeritle bölgeyi kapattı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı ekip tarafından yapılan hazırlıkların ardından çocuk parkında bulunan çantaya fünye yerleştirildi. Yapılan uyarıların ardından, fünye ile patlatılan çantanın içerisinden spor kıyafetleri çıktı.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 01:04
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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