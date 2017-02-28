Basın Bülteni

Proje Yürütücüsü Prof. Suna Çevik, Koordinatör Prof. Dr. Uğur Alpagut, Koordinatör yardımcısı Müjde Sarısözen, Yaylı Çalgılar Sanat Danışmanı Prof. Dr. Dolunay Akgül Barış ve Milli Eğitim Şube Müdürü Yücel Taşdemir’in de katılımıyla Koç ortaokulunda Müzik öğretmeni Müge Yetiş ve öğrencilerin hazırlamış olduğu bağlama, keman, gitar dinletisi büyük beğeni topladı.

Dinletinin ardından Proje yetkilileri, Koç Ortaokulu Müdürü Bülent Sarıyıldız ve Koç Ortaokulu Müzik öğretmeni Müge Yetiş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’e ziyarette bulundular.

Ziyarette proje yetkilileri, yapılması planlanan etkinlikler ve projenin ilerleyişi hakkında Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’e bilgiler verdiler.