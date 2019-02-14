Çocuk Tiyatrosu Esas 14 Burda’da

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Çocuk Tiyatrosunun sahnelediği “Pinokyo” gösterisine ev sahipliği yapıyor.

Çocuk Tiyatrosu Esas 14 Burda’da

Haber: BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. 17 Şubat Pazar günü Esas 14 BurdaAVM’de sahnelenecek Pinokyo gösterisi, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor.

Esas 14 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz izleyebileceği gösterinin ilk seansı saat 14.00’te, ikinci seansı ise saat 17.00’de başlıyor. Çocuklar, Pinokyo gösterisiyle gönüllerince eğlenip, çocuk olmanın tadını Esas 14 BurdaAVM’nin eğlenceli dünyasında çıkarıyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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