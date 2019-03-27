Çocuklar 14 Burda’da eğlenceye doyacak

İlimizin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini ‘Harika Kanatlar’ ile buluşturuyor.

Çocuklar 14 Burda’da eğlenceye doyacak

Haber: Esra Öztürk

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, çocuklara keyifli bir hafta sonu fırsatı sunuyor. Esas 14 Burda AVM, 30-31 Mart tarihleri arasında, sevilen çizgi film “Harika Kanatlar”ın maceraperest karakterleriyle çocukları, şarkılar ve oyunlarla dolu bir eğlenceye davet ediyor. 14 Burda ziyaretçilerinin ücretsiz katılım sağlayabileceği etkinlik, 14.00, 15.00, 17.00 ve 18.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak.

Çocuklar, ‘Harika Kanatlar Müzikali’ ile gönüllerince eğlenirken, çocuk olmanın tadını 14 Burda’nın eğlenceli dünyasında çıkaracak.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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