Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Adliyesi önünde toplanan grup, ‘Çocuk haczi insanlık suçudur’, ‘Çocuklar babasız kalmasın’, ‘Nafakaya acil ve adil düzenleme’ yazılı pankartlar açtı. Grup adına basın açıklaması yapan Türk Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, konularının 6284 nolu yasa olduğunu, yasanın iptalini istediklerini söyledi.

Türk Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik Bolu Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, “Bolu da Bugün Konumuz 6284 no’lu yasanın sebep olduğu infialler. Kadınlarımıza bir şiddetle karşılaşıldığında diye verilen hak, anlık kızgınlık hallerinde en küçük sebeplerle dahi kullanılıyor. Aile Mahkemelerinin âdete uzmanı olan ‘bazı’ kötü niyetli hukukçular, kadın lehine olan bu durumu sadece para kazanma uğruna her türlü imkânı kullanarak kadın lehine çevirmeye odaklıdırlar. Aile Hekimleri’nin ve savcıların pek çoğu kadınların en özel anlarının çarpıtılmış hikâyesinden dolayı tarifi mümkün olmayan psikolojik durumlar yaşıyorlar. 6284 öncesi var olan ‘aile mahremiyeti’ artık kalmamıştır. Hâkimlerin dahi psikolojisini bozan bu davalarda davalı yada davacı taraf olsa da biten evlilikte bir babanın psikolojisini siz hayal edin...” dedi.

“6284 NOLU YASANIN İPTALİNİ İSTİYORUZ”

Çevik devamında şunları kaydetti: “Bizler baba olarak her türlü özeli dillendirerek davalar açmaya müsait hale getiren 6284 nolu yasanın iptalini istiyoruz. Ya evlatlarımız? Yine TÜİK verilerinden anlıyoruz ki tedbir kararlarının pek çoğu gerçek değil. Psikolojide şiddet, bir son buluş halı ise bunun alt yapısına inilmesi asıl konu dur. Bu da bilimsel olarak şiddet öncesi duruma bakmayı gerektirir. O durumda da zaten açıkça bellidir ki 6284 sonrası şiddet vakalarının sayısı hızla yükselmiştir. Bizler Türkiye Aile Birliği olarak 3 milyondan fazla aile mağduru adına hepinize teşekkür ediyoruz.”