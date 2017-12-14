banner133

banner101

14 Aralık 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Çocuklar Başkan ve Üyelerini seçti

    Göynük Çocuk Belediyesi Başkanı ve Meclis üyeleri seçimi toplantısı gerçekleşti.

    14 Aralık 2017 Perşembe 09:22
    Bu haber 29 kez okundu
    Çocuklar Başkan ve Üyelerini seçti
    Haber: Ceylan Beykoz
    Göynük Belediyesi Salonunda gerçekleşen seçime, Belediye Başkanı Kemal Kazan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Yüksel, Okul Müdürleri ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli katıldı. İlk olarak seçim gündeminin okunmasının ardından, Çocuk Belediyesi Seçimleri için hazır bulunan adaylar tek tek söz alarak kendilerini tanıttılar. Yapılan oylama sonucunda en çok oy alan Göynük Ortaokulu Öğrencisi Ayşenur Armağan Göynük Çocuk Belediyesi Başkanı seçildi. Seçim sonrasında Başkan Kemal Kazan Çocuk Belediyesi hakkında bilgilendirmede bulunurken, Çocuk Belediyesinin Göynüklü çocukların kendileri ifade edebilmeleri ve yerel yönetimde söz sahibi olabilmeleri için önemli bir platform olduğuna değindi. Başkan Kemal Kazan yaptığı açıklamada “Çocuk Meclisi ile ‘Göynük’te söz, büyüklerin olduğu kadar çocukların da’ diyerek, geleceğimizin mimarı çocuklarımızı şehrimizin şekillenmesine dâhil ediyoruz ’dedi. Çocuklarımızın beklentilerini öğrenmeyi, kentimizi onların gözünden görebilmeyi, bu perspektiften yenilemeyi hedeflediklerini belirten Başkanımız; Yaşadıkları kadim toprakların değerini anlayan, tarihi, doğal ve kültürel mirası koruyup sürdürme isteğinde olan yeni nesillerin yetişmesi için yerel yönetim hakkında bilgilenme çok önemli. Çocuklarımız bu sayede aidiyet hissettikleri Göynük’ümüzü bilinçli şekilde sahiplenecek. Meclis çocuklarımızın yaşadıkları kenti fikir ve düşünceleri ile değiştirebildiklerini görmelerini, önemsendiklerini hissetmelerini ve sosyal hayata daha özgüvenli şekilde katılmalarını sağlayacak." dedi. Meclis toplantısı çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Göynük, Çocuk, Belediyesi, Başkanı, Meclis

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “BOLU’NUN ŞEFLERİ İŞİN MUTFAĞINDAN SESLENİYOR” PANELİNDEN …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HER ŞEY DOSTLARLA GÜZEL
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsan Hayatına Dokunmak
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MUSTAFA NAMDAR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEDEN?(ler)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (IV)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HER ŞEYİ GÖRDÜM!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Milletin Teminatı Vergi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bolu’nun Gündemi Başka
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129