Haber: Ceylan Beykoz

Göynük Belediyesi Salonunda gerçekleşen seçime, Belediye Başkanı Kemal Kazan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Yüksel, Okul Müdürleri ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli katıldı. İlk olarak seçim gündeminin okunmasının ardından, Çocuk Belediyesi Seçimleri için hazır bulunan adaylar tek tek söz alarak kendilerini tanıttılar. Yapılan oylama sonucunda en çok oy alan Göynük Ortaokulu Öğrencisi Ayşenur Armağan Göynük Çocuk Belediyesi Başkanı seçildi. Seçim sonrasında Başkan Kemal Kazan Çocuk Belediyesi hakkında bilgilendirmede bulunurken, Çocuk Belediyesinin Göynüklü çocukların kendileri ifade edebilmeleri ve yerel yönetimde söz sahibi olabilmeleri için önemli bir platform olduğuna değindi. Başkan Kemal Kazan yaptığı açıklamada “Çocuk Meclisi ile ‘Göynük’te söz, büyüklerin olduğu kadar çocukların da’ diyerek, geleceğimizin mimarı çocuklarımızı şehrimizin şekillenmesine dâhil ediyoruz ’dedi. Çocuklarımızın beklentilerini öğrenmeyi, kentimizi onların gözünden görebilmeyi, bu perspektiften yenilemeyi hedeflediklerini belirten Başkanımız; Yaşadıkları kadim toprakların değerini anlayan, tarihi, doğal ve kültürel mirası koruyup sürdürme isteğinde olan yeni nesillerin yetişmesi için yerel yönetim hakkında bilgilenme çok önemli. Çocuklarımız bu sayede aidiyet hissettikleri Göynük’ümüzü bilinçli şekilde sahiplenecek. Meclis çocuklarımızın yaşadıkları kenti fikir ve düşünceleri ile değiştirebildiklerini görmelerini, önemsendiklerini hissetmelerini ve sosyal hayata daha özgüvenli şekilde katılmalarını sağlayacak." dedi. Meclis toplantısı çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.