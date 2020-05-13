Çocuklar bayram yaptı

Haber: Volkan Yılmaz

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 53 gündür evlerinden dışarıya çıkamayan 0-15 yaş arası çocuklar bu gün ilk kez sokağa çıkma fırsatı buldu. Kimi çocuklar bisikletleriyle gezerken, kimileri de aileleriyle gönüllerince gezdiler. Küçük bebeklerde anne ve babalarıyla bol bol yürüyüş yaparken, özellikle İzzet Baysal Caddesi çocuk bayramını anımsattı.

Bu gün 0-15 yaş grubu çocuklar 4 saatlik özgürlüğüne kavuşurken Cuma güne de 15-20 yaş arası gençler 4 saatliğine sokağa çıkma imkanı bulacak. İzzet Baysa Caddesi çocuklarla beraber adeta renk cümbüşüne dönerken, küçük çocuklar, “Sokağı çok özledik. Çok mutluyuz” dediler.