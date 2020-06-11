Çocuklar güvenle oynasın diye…

Yeniçağa Belediye Başkanlığı, normalleşme adımları ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan çocukların sağlıklı koşullarda oynayabilmeleri için parklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Çocuklar güvenle oynasın diye…

Haber: BMA

Normalleşme adımları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 0-18 yaş grubu çocukların ve gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar da alınan karar sonrası çocukların sağlığı için belediye ekiplerine parklarda temizlik yapmaları talimatı verdi. Belediye ekipleri çocukların güvenle ve gönüllerince oynayabilmeleri için ilçedeki çocuk parklarında dezenfekte çalışması başlattı. Belediyeden yapılan açıklamada dezenfekte çalışmalarına ilçedeki tüm parklarda devam edileceği bildirildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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