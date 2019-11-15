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Çocuklar hayal dünyalarında yeni yolculuklara çıkıyor

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 14 Burda AVM, Çocuk Tiyatrosunun sahnelediği “Karagöz İş Arıyor” gösterisine ev sahipliği yapıyor.

Çocuklar hayal dünyalarında yeni yolculuklara çıkıyor

Haber: BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. 14 Burda Çocuk Tiyatrosu tarafından 16 Kasım Cumartesi günü sahnelenecek “Karagöz İş Arıyor” gösterisi, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. 14 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz izleyebileceği gösterinin ilk seansı saat 16.00’da, ikinci seansı ise saat 18.00’de başlıyor. Çocuklar, “Karagöz İş Arıyor” oyunuyla gönüllerince eğlenip, çocuk olmanın tadını 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkarıyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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