Çocuklar Hem Öğreniyor Hem Eğleniyor!

Haber: Esra Öztürk

Esas 14 Burda AVM, Mayıs ayı itibari ile her Cumartesi - Pazar minik ziyaretçilerini eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle buluşturarak, keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.

Her hafta sonu 13.00 – 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinkileri kapsamında 4 Mayıs’ta kapı süsü tasarım atölyesi ve 5 Mayıs’ta oda süsü tasarım atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 11 Mayıs’ ta boyama atölyesi, 12 Mayıs’ta tebrik kartı yapım atölyesi, 18 Mayıs’ta Karagöz-Hacivat kukla yapım atölyesi, 19 Mayıs’ta boyama atölyesi, 25 Mayıs’ta semazen yapım atölyesi, 26 Mayıs’ta fener yapım atölyesi çocuklara eğlencenin kapılarını açacak.

Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Mayıs ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye’nin eğlenceli etkinliklerine davet ediyor.

Program Akışı

4 Mayıs 13.00 – 19.00 Kapı Süsü Tasarım Atölyesi

5 Mayıs 13.00 – 19.00 Oda Süsü Tasarım Atölyesi

11Mayıs 13.00 – 19.00 Boyama Atölyesi

12 Mayıs 13.00 – 19.00 Tebrik Kartı Yapım Atölyesi

18 Mayıs 13.00 – 19.00 Karagöz-Hacivat Kukla Yapım Atölyesi

19 Mayıs 13.00 – 19.00 Boyama Atölyesi

25 Mayıs 13.00 – 19.00 Semazen Yapım Atölyesi

26 Mayıs 13.00 – 19.00 Fener Yapım Atölyesi

alanları, eğlence alanları, sinema salonları ve düzenli aktiviteleri ile Bolu’nun yaşam ve buluşma merkezi olarak öne çıkmaktadır. Esas 14 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP’nin organize ettiği MarCom Ödüllerinde “Bowling Öğrenmeyen Kalmasın” projesiyle 1 Platin ve 1 Altın ödülün sahibi olmuştur.