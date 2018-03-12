Okul ile ilk iletişimini yetkililer ile birlikte 2017 yılının Kasım ayında gerçekleştiren Damla Topluluğu okulda ki eksiklikleri yanlarında gelen Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’e ileterek giderilmesini sağlamıştı. Bu kapsamda okulda eğitim gören 36 öğrenciden 8’i için özel eğitim sınıfı yaptırıldı. Okulda Anasınıfı, 1, 2 ve 3 sınıflar ders görüyor. Öğrenci sayısının az olması sebebiyle 1 ve 2.ci sınıflar ortaklaşa ders işlemekte. 9-11 Mart 2018 tarihlerinde yeni bir etkinlik düzenleyerek tekrar okula gelen Topluluk üyeleri okulda ki öğrencilerle etkinlikler yaparak vakit geçirmenin yanı sıra öğrencilerin kullanım alanlarını geliştirmek için çalışmalar yaptı. Dersliklerin duvarlarına ve yemekhaneye süslemeler çizen topluluk üyelerine çocuklarda yardımcı oldu. 3 gün süren etkinliğe toplamda 80 topluluk üyesi katılarak büyük çaba sarf etti. Topluluk sayesinde okula etkinlik sınıfı ve kütüphane kazandırıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve topluluk üyeleri arasında çalışmalar boyunca eğlenceli anlar yaşandı. Okulu hep birlikte daha iyi bir hale getiren damla topluluğu ve okul personeli Nisan ayında yeni bir etkinlikte buluşmak için anlaşarak çalışmalarını sonlandırdı.