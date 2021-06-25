

Haber: N. HalidAltundal

ÇOCUKLARA TEMEL GÜVENLİK BİLGİLERİ ANLATILDI

Bolu Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar hızla devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son olarak anaokullarındaki çocuklar için eğitim düzenlendi. Çocuklar için Temel Güvenlik Bilgileri konulu sunumlar yapan emniyet ekipleri çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiler.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Geleceğimiz çocuklarımızın daha bilinçli ve duyarlı hale gelebilmesi adına Milli Eğitim Müdürlüğünün Koordinesinde düzenlediğimiz sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz ile, Anaokullarımıza “Çocuklar için Temel Güvenlik Bilgileri” konularında sunumlar yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.