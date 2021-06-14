Çocuklar kazaya karıştı yer gök inledi

Haber: Okay Özcan

Kaza İzzet Baysal Caddesi Cadde AVM önünde bulunan bisiklet yolunda meydana geldi. Yaşları küçük olan iki kafadar çocuk, iddiaya göre bir anda bebek arabasından yola fırlayan 7 yaşındaki B.D. çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan B.D., olay yerine gelen ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralanan çocuğunun babasız büyüdüğünü dile getiren talihsiz anne; “Ben bisiklet yoluna karşı değilim. Ama, bu iki çocuk çok süratli şekilde gelerek, bebek arabasında bulunan oğluma çarptı. Biz ekmek almaya gidiyorduk. Yavruma bir şey olursa ortalığı yakarım. Gerekirse Ankara’ya gider, Cumhurbaşkanına şikayette bulunurum. Bu yolda sürat yapmak suçtur” diyerek feryat ederken, anneyi, çevrede bulunan genç kadınlar teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan kazaya karışan iki küçük çocuk ise olay yerine gelen annelerine sarılarak teselli olmaya çalıştılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki küçük çocuk ise ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şubesine götürüldüler.