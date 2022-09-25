Çocuklar okullarını bile göremeden mezun olacaklar!



Haber: Süleyman Kurt

Deprem bölgesinde olan ilimizdeki kamu binalarının güçlendirilmesini en öncelikli ve en önemli mesele olarak gören Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Gezici, yaptığı açıklamada 46 okulun güçlendirme kapsamına alındığını ancak sürecin başından itibaren düzgün planlanmadığının yanı sıra pandemi sürecinin fırsata çevrilemediğini söyledi.

İşte Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici’nin açıklamalarından önemli satır başları:

YAKLAŞIK 8 BİN 300 ÖĞRENCİ 710 EĞİTİM EMEKÇİSİ ETKİLENDİ

“Deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında 2 yıldır bu durumda olan okullarımız var. Bu sorun başka okulların içerisinde veya ikili eğitim yoluyla çözülmeye çalışılıyor.”

“Okulların bu durumundan, merkezde 6 bin 413, ilçelerde bin 901 olmak üzere, yaklaşık 8 bin 300 öğrenci, merkezde 520, ilçelerde 190 olmak üzere yaklaşık 710 da eğitim emekçisi etkilendi. Velilerimiz bu durumun sonuçlarını da maddi manevi yaşıyorlar.”

OKUL YÖNETİCİLERİ ZOR DURUMDA KALDI

“Deprem güçlendirme, bakım ve onarım çalışmalarına girecek olan okullar ile ilgili kararlar okul yöneticilerine çok geç bildirildi. Kısa sürede okullara destek personel verilmeden okulların boşaltılması talebi özellikle okul yöneticileri ve öğretmenlerin büyük mağduriyet yaşamasına neden oldu.”

ÖĞRETMENLERİMİZ KORİDORLARDA DERS BEKLİYOR

“Bu süreçte destek ve dayanışma göremeyen eğitim emekçilerinin bıkkınlığının farkındayız. Başka okulların içerisinde, uygunsuz, havalandırma, aydınlatma ve ısınma sorunu olan yerlerde eğitim ve öğretim yaptıklarını tespit ettik.”

“Bazı okullarımızda öğretmenler odası bulunmadığı için, öğretmenlerimiz teneffüslerde 5 dakika bile dinlenemeden, koridorlarda ders bekliyorlar”

ULAŞIM VE YEMEK BÜYÜK SORUN

“İkili eğitime geçen okullarımızda 500 taşımalı öğrenciye, Valimiz Sayın Erkan Kılıç’tan öğrendiğimiz kadarıyla taşımalı hizmet verileceğini öğrendik. Diğer öğrencilerimiz kendi imkanlarıyla okullara ulaşım sağlayacak.”

“Ekonomik krizin derinleştiği, velilerimizin okul ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bir dönemde, evlerinden uzaktaki okullara verilen öğrencilerin, ulaşım ve yemek gibi sorunları oluştu.”

VELİLERİMİZE EK MASRAFLAR YÜKLEDİLER

“İkili öğretim, okul saatleri itibariyle çocukların güvenlik ve öğrenme durumlarını etkilemesi zaten karşı çıktığımız bir durumdu. Özellikle ilköğretim çağındaki öğrencilerimizin velilerinin, ayrıca etüt merkezi gibi ek masrafları ortaya çıkmaktadır. Çalışan anneler bu durumdan olumsuz etkilenmiş, bakım emeği annelerin sırtına yüklenmiş, kadınların koşulları güçleşmiş ve ücretsiz izin talebine yönelmişlerdir.”

OKULLARINI GÖRMEDEN MEZUN OLACAKLAR

“Bir buçuk yıllık bir sürede pandemi nedeniyle okullarından uzak kalmış öğretmen ve öğrencilerimiz, devam eden bu süreçte böyle bir kaosun içinde kalmışlar ve hala kendi okullarına kavuşamamışlardır. Öğrencilerimiz neredeyse okullarını görmeden mezun olacak hale gelmişlerdir.”

ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN SESİ OLACAĞIZ

“Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın açıklamalarında birinci ara tatil olan Kasım ayında okulların teslim edileceği bilgisini aldık. Temennimiz bir an önce okullarımızın teslim edilmesidir. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak, süreci yakından takip ettiğimizi ve yaşanılan mağduriyetlerle ilgili eğitim emekçilerinin, öğrencilerimizin ve velilerimizin sesi olmaya devem edeceğimizi Bolu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”