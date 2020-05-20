Çocuklar parklara hücum etti

​​​​​​​Bolu’da yaşları 0-14 arasında olan çocuklar ikinci kez sokağa çıkma sevincini doyasıya yaşadılar.

Çocuklar parklara hücum etti
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Çocuklar parklara hücum etti

Çocuklar parklara hücum etti

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz hafta günler sonra ilk sokağa çıkan ve 4 saat boyunca gönüllerince gezen, eğlenen çocuklar bir kez daha 4 saatliğine sokağa çıkma imkanı buldu. Anne, baba, dede, anneanne, babaanne ile birlikte sokağa çıkan çocuklar hem oyuncakların olduğu çocuk parklarına hem de dondurmacılara hücum etti.

Bazı anneler çocuklarını salıncaklarda, dedeler ise torunları kaydıraklarda kaydırırken, anneannelerde torunlarını salınca biberonla beslediler. Bazı anneler ise çimenlerin üzerinde çocuklarıyla piknik yaptılar. Evlerinde süs köpekleri besleyen çocuklar da sokağa çıkarak, parklarda eğlenme fırsatı buldular.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 13:25
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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