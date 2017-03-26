Haber: Esra Öztürk

Bolu Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nun 2’inci, 3’üncü sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda şiir dinletisi ve bir sergi düzenledi. Öğrencilerin davetine Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Bolu 2’inci Komando Tugayı Komutanı Muammer Alper’de katılırken serginin açılış kurdelesini komutan Muammer Alper kesti.

Sergide öğrencilerin el işlemeleri ve resimleri gösterilirken, davetlilerden tam not aldı.

Serginin ardından konferans salonunda şiir dinletisi düzenleyen öğrenciler davetlilerin kulaklarının pasını sildi. İlk olarak semazen gösterisi ile başlayan dinleti davetlilerin büyük beğenisini kazanırken öğrenciler okudukları şiirler ile de dinleyicileri duygudan duyguya götürdü.