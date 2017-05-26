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Çocukken hiç sokaklarda parklarda oynar mıydınız diye sorsam? Özellikle büyükler gülümseyerek tabi ki oynardık hatta top oynarken komşuların camlarını az kırmadık bu yüzden annemizden ve babamızdan az azar işitmedik diyecekler. Günümüzde sokakların ve parkların yerini elektronik cihazlar alsa da sokaklar, parklar çocuklar ve aileler için önemini hala korumakta

Örneğin bir anne ve baba için her halde en büyük mutluluklardan biri sokakta özgürce oynayan, parklardaki salıncaklarda sallanan, kaydıraklardan kayan, hoplayan zıplayan çocuklarını izlemektir. Çünkü sokaklarda ve parklarda oyun oynayarak yetişen çocuklar büyüdüklerinde sağlıklı ve zeki bireyler haline gelir

Böyle anlatınca bazı arkadaşlar bana, “parklar ve sokaklar insanı zeki yapıyor deme sende evde büyümüşsün ve herkesten zeki ve sağlıklısın” diyecekler. Evet, bende evde büyüdüm ancak sokağa, parka ve bahçeye çıktım. Hatta ben küçükken bahçemizde tavuklarımız vardı ve ben onlara avcumun içinden yem yedirdiğimi biliyorum. 5-6 yaşındayken iki tane kızın benimle bahçede oyun oynamak için birbirleriyle kavga etmesini de unutamam. Gülmeyin canım demek ki o zamanlarda da bende bir karizma varmış.

Şaka bir yana eğer bahçelere, parklara ve sokaklara çıkmasaydım insanlarla diyalog kurmasaydım her halde bu kadar kendine güvenen bir insan olamazdım. Bu yazıları da yazamazdım. Ancak yürüyemediğim için parktaki kaydırağa tırmanamazdım. Gerçi ailemin ve yanımdaki insanların yardımıyla kaydıraktan kayabiliyordum. Salıncakta sallana biliyordum. Ama bunları hep tek başıma yapmak istemişimdir.

Bunları anlatınca okuyan ve dinleyen herkes, şöyle bir çocukluğuna döndü. Yaptığı yaramazlıkları, oynadığı oyunları hatırladı. Bir yandan da Onur niye bunları anlattı diye düşünmeye başladı. İsterseniz sizi yormadan niye bunları anlattığımı açıklayayım.

Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Gidin bir parka çocukların oynadığı oyuncaklara ve sallandığı salıncaklara bakın. İlk başta her şey güzel gibi görünecektir. Ama daha sonra bir çocuk olarak tekerlekli sandalyede oturduğunuzu hayal edin. O salıncaklarda sallanmak istediğinizi, kaydıraklardan kaymak istediğinizi ama oyuncaklar fiziksel olarak size uygun olmadığı için bunları yapamadığınızı, bir çocuk olarak sadece oturup arkadaşlarınızı izlemekle yetindiğinizi bir düşünün.

Ne oldu, düşüncesi bile yüzünüzü buruşturmaya yetti değil mi? maalesef ülkemizde birçok fiziksel standartlara uymayan çocuk bu durumu yaşamakta. Şimdi bazıları çıkıp yapacak bir şey yok, o çocuklar parka gelmesin diyebilirler. Ama ben her zamanki gibi yapacak bir şeyler var diyorum. Hem de örnekleri çok uzakta değil, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde birkaç tane parka fiziksel engellenenlerin kullana bileceği salıncak ve çeşitli oyuncaklar yerleştirildiğini biliyorum.

Peki, bu konuda benim yaşadığım şehirde yani Bolu’da durum nasıl diye hafızamı yokladığımda, parklarda engellenen çocuklar için dediğim anlamda bir şeyler yapıldığını ne yazık ki hatırlamıyorum. İyide bizim parklarımız yeni yapılmamış mıydı? O parklara dediğim gibi engellenen çocuklar içinde bazı oyuncaklar konulamaz mıydı? Tabi ki koyulabilirdi. Hatta halen de koyulabilir.

Biliyorum bu yazıyı yazarak bazılarının başına iş açıyorum ama buradan Bolu’daki yetkililere sesleniyorum. Ne olur parkları düzenlerken anlatmaya çalıştığım konuya birazcık dikkat edelim. Sizlere ayrıntı gibi gelebilir ama inan küçük bir çocuk için parkta salıncağa binmek, kaydıraktan kaymak önemli bir şeydir. Bakın bu konuda bir şeyler yapabilirsek engellenen çocukları evlerden çıkmaya sokaklarda ve parklarda oynamaya teşvik edebilirsek hem başka çocuklarla İletişim’e geçmesini sağlarız hem de kendine güvenlerini kazandırırız. Dolaysıyla da engelleri kaldırıp çocukların ve ailelerinin mutlu olmasını sağlamış oluruz…

Bu arada size bir haber vereceğim bu haftadan itibaren her hafta bu konuşan yazılar Bolu Olay Gündem gazetesi ile birlikte bolugündem.com da olacak yani yazılarımıza her iki yerden ulaşabilirsiniz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Eda Bayraktar – Bolu Olay Gündem gazetesi