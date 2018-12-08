Haber: Aysun Beykoz

Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından desteklenen eğitim projesinde öğrencilere sağlık kitleri armağan edilirken, AİBÜ Sağlık Yüksekokulu öğretim görevlisi Hacer Alpteker, Okul müdürü Ayşe Elif Çelik, BBV Genel Sekreteri Öznur Akkaya programda hazır bulundular.

Programda konuşma yapan Akkaya; Üniversite öğrenci topluluklarına verilen proje hibe desteklerinin sadece maddi destek olarak görülmemesi gerektiği, aynı zamanda öğrencilere proje yazma, kurumlarla paydaşlık kurma gibi alanlarda öğretici olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerinin Bolu’yla kaynaşma, şehri tanıma ve sosyal sorumluluk projesi yapmaları adına BBV’nın ayni ve maddi destekleriyle kolaylaştırıcı rolü olduğunu ifade etti.