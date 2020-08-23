Haber: Volkan Yılmaz

Bolu CHP Gençlik Kolları çocuklara kitap sevgisini aşılamak, onlara eğitimin her yerde ve her koşulda devam edebildiğini göstermek adına bir etkinlik düzenledi. Atatürk Orman Parkında düzenledikleri bu etkinlikte, çocuklara kitap ve ayraç dağıttılar. CHP İl Genel Meclisi Grupbaşkanvekili Erhan Beykoz’da gençlerin yanında olarak onlara destek oldu.

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Çakır " Bir milletin ilerlemesinde temel taş çocuklardır. Bugünün çocukları, aydınlık yarınları inşa ederler. Bir çocuğa gösterdiğimiz ilgi ve verdiğimiz eğitim ışığında tanık oluruz güzel yarınlara. Çünkü çocuklar özgürce hayal edebildikleri kadar çocukturlar. Onların hayallerini gerçekleştirebilmelerinin mutlak yolu ise eğitimden ve okumaktan geçer. Biz Cumhuriyet gençleri olarak, bu konuda elimizden gelen desteği vermek için bugün buradayız. Okuldan, öğretmenlerden, arkadaşlardan uzak kalınan şu dönemde tek 1 kitap bile her çocuk için en yakın okul, en sıcakkanlı arkadaş ve en bilgili öğretmen olacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle sonlandıran Çakır “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" dedi.