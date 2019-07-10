Çocuklara sağlık eğitimi veriliyor

Haber: Esra Öztürk

Yaz aylarında İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kuran kurslarında eğitim gören çocuklara Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık eğitimi düzenleniyor. Oluşturulan uzman ekip ile tüm kurslar dolaşılarak akılcı ilaç kullanımı, ilkyardım, obezite, sağlıklı beslenme ve diş sağlığı gibi sağlığa dair pek çok konuda eğitim veriliyor. Yaz kurslarında sağlık eğitimlerini başlatan Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve Bolu İl Müftüsü Orhan Genç’in de ziyaret ettiği eğitimlerde okul müdürleri ve öğretmenler de çocuklara verilen sağlık eğitimlerinden memnun. Tüm kurslarda yapılacak eğitimler, yaz sonuna kadar devam edecek.