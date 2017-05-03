Haber: Aysun BEYKOZ

Mengen İlçesinde Atatürk Ortaokulunda 28, Cumhuriyet İlkokulunda 80, Pazarköy ilkokulunda 32, Mengen İlkokulunda 117, Gökçesu İlkokulunda 58 olmak üzere toplam 315 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen tiyatro gösterileri ile çocukların ormana ve çevreye karşı duyarlılıklarının artırılması, orman sevgisinin aşılanması, yaratıcı hayal güçlerinin gelişmesi ve öğrenmeleri hedeflendi.

Gösterisi sonrası küçük yerleşim yerlerinde öğrenim gören çocukların tiyatro izleme imkânının pek olmadığı ifade edilerek her yıl Orman Genel Müdürlüğü (OGM) (Orman teşkilatı) sayesinde çocukların bu tür eğlenceli gösterilerle mutlu oldukları, tiyatro sanatının öğretici yanının çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin görüldüğü ve bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerektiği belirtildi. Tiyatro gösterisi sonrası çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.



