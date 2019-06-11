çocuklara ücretsiz sinema bileti



HABER:Birol Ertunç

Sepaş Enerji, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutluyor. Bu yıl 4.sü gerçekleşen Sepaş Enerji Karne Hediyesi kapsamında yaz tatiline çıkmaya hazırlanan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’daki 2500 çocuğa sinema bileti hediye edilecek. Bolulu çocuklar, biletlerini 15 Haziran tarihinde 14 Burda AVM’de kurulan Sepaş Enerji standından alabilecek.

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,7 milyon tüketiciye kaliteli hizmet anlayışıyla enerji tedarik eden Sepaş Enerji, sosyal projeleriyle bölge halkının yanında olmaya devam ediyor. Bu yıl 4.sü gerçekleşen ve gelenekselleşen Karne Hediyesi etkinliği ile Sepaş Enerji yaz tatiline çıkmaya hazırlanan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 2.500 çocuğa sinema bileti hediye edecek.

15 Haziran tarihinde Bolu’da 14 Burda AVM’de 11.00’de kurulacak Sepaş Enerji standına karnesini getiren çocuklar sinema biletlerini alabilecek.

Öğrenciler, sinema biletlerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar hediye biletletlerde yazan (Gebzecenter, 14 Burda AVM, Sakarya Serdivan AVM ve 41 Burda AVM) Cinemaximum’larda gösterilen herhangi bir çocuk filminde kullanabilecek.