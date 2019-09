Çocuklarda proteinin önemi

Haber: Esra Perçin

Çocukların sağlıklı büyümesi, okul hayatlarında başarılı olması, aktif yaşamlarında çabuk yorulmamaları için kısacası bedensel ve zihinsel gelişimleri için gerekli olan önemli temel besin öğelerinden biri de protein tüketimidir. Tavuk eti de yüksek “protein” değerine sahip gıdaların başında gelir. Bilimsel çalışmalar Türkiye’de çocukların yeterli düzeyde proteini özellikle vücutta kullanım oranı daha yüksek olan hayvansal proteini tüketmediklerini gösteriyor. Oysa bebeklik ve çocukluk döneminde yeterli ve dengeli beslenme ileriki yaşlarda sağlığın ve başarının en önemli etkenlerinden biri oluyor. Büyüme ve gelişme vücut hücrelerinin sayısının artmasıyla gerçekleşir. Vücudun en küçük parçası olan yaşayan hücrenin yapısı proteindir ve büyüme için elzemdir. Vücudun bütün hücrelerinin büyük bir bölümü proteinlerden yapılmıştır ve bu hücreler sürekli olarak değişip yenilenir. Eğer vücut yeterli protein alamazsa, yıkılan hücreler yenilenemez. Vücudun karbonhidrat veya yağdan proteini yapması mümkün olmadığından dışarıdan bu kaynağı alması zorunludur. Çocuklardaki protein gereksinimi erişkinlerdeki gibi sadece dokuların tamiri ve yeniden yapılanması için değil vücudun büyümesi ve gelişmesi için de gereklidir. Bu nedenle çocuklara günlük ihtiyaçları doğrultusunda mutlaka iyi kaliteli protein verilmelidir. Hayvansal kaynaklı proteinler de iyi kaliteli proteinlerdir.

Çocuklarda günlük protein gereksinim miktarı ne olmalı?

YAŞ

PROTEİN MİKTARI

1-3

15 - 18,8 gr

4-6

20 – 25,5 gr

7-9

26 – 38,7 gr

KIZ ÇOCUK

10-13

39 – 59,8 gr

14-18

54 – 71,5 gr

ERKEK ÇOCUK

10-13

39 – 45,5 gr

14-18

43 – 66 gr

Yeterince protein, vitamin, mineral ve Omega yağ asitlerinden tüketilmediğinde çocuklarda görülmesi muhtemel etkiler: Büyüme ve gelişme yavaşlar, çabuk hastalanılır ve iyileşme uzun sürer, zihinsel gelişim yavaşlar, derslerde başarısızlık olur, saç, deri, tırnak, cilt gibi dokular sağlıksız olur, vücutta organlar görevlerini yerine getirirken aksaklık yaşayabilir, enerji olmaz, aktif yaşamda hızla yorgunluk baş gösterir.

Çocuklar neden tavuk eti tüketmeli?

Tavuk eti proteince zengin gıdaların başında gelir. Ayrıca yağsız, kısa lifli oluşu nedeniyle çiğnenmesi ve hazmı kolay bir gıdadır. Tavuk eti ekonomik oluşu sayesinde de bol miktarda tüketilebilecek en önemli protein kaynaklarından biridir. Ayrıca tavuk eti yüksek biyolojik değere sahiptir, aynı zamanda B grubu vitaminler, demir, çinko, fosfor bakımından da zengin bir gıdadır.

Beyaz et tüzel temsilcisi BESD-BİR

Beyaz et tüzel temsilcisi durumunda bulunan BESD-BİR, sektörün sorunlarına sahip çıkmak amacıyla 1992 yılının son günlerinde "Damızlık Tavukçuluk Derneği’ olarak kurulmuş 1994 yılında beyaz et sanayicilerinin de katılımı ile “Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği" (BESD-BİR) adını alarak geniş tabanlı yeni bir oluşum haline gelmiştir. Derneğin amacı kanatlı eti sanayinin gelişmesi, işletmelere katkı sağlayacak değerler yaratılması, sektörün en doğru şekilde temsili ve kamu-sanayi ilişkilerinde gerekli iletişimin sağlanması için çalışmalar yapmaktır. BESD-BİR'e kayıtlı 22 üye firma bulunmaktadır. BESD-BİR sektörün gelişimi için ilgili tüm paydaşları ile birlikte çalışmaktadır. Dernek, Tarım Şuralarına katılır, Kalkınma Planı hazırlığı çalışmalarında Özel İhtisas Komisyonlarında görev alır, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın özellikle Et ve Et Ürünleri İhtisas Alt Komisyonu olmak üzere birçok çalışmalarında yer alır. Bunların dışında, sektörle ilgili olarak kamu kurumlarınca yapılan kanun, kararname ve yönetmelik hazırlık çalışmalarında BESD-BİR, tek temsilcisi sıfatıyla kanatlı eti sektörü adına görüş bildirmekte, söz konusu çalışmalara yaptığı katkılarla pratiğe uygun bir mevzuatın çıkarılmasına çaba sarf etmektedir.