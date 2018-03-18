Haber: Aysun Beykoz
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in de katıldığı programda Behiye Baysal Ortaokulu öğrencileri, hazırlamış oldukları şiir dinletisi ve canlandırmalarla izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Asker üniformalarıyla, ay-yıldızlı ve yöresel kıyafetlerle sahneye çıkıp Çanakkale Zaferi’ne ithafen yazılmış şiirleri seslendiren öğrenciler, izleyenleri adeta 103 yıl öncesine -vatan için canlarını korkmadan feda edenlerin destan yazdığı günlere- götürdü. Okul öğrencilerin hemen hemen hepsinin çorbada tuzu olduğu programda oratoryo ekibi de türküler seslendirdi.
Programın bitiminde Milli eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, sahneye gelerek öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
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