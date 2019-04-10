Çoçuklardan dolandırıcılık uyarısı

Haber: Kasım ŞAHİN

Asayiş Şube Müdürlüğü, kuruluşlarının yıldönümü nedeniyle Bolulu vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmak için güzel bir etkinlik düzenledi. İlimizde öğrenim gören özel eğitimli çocuklar polis kıyafetleri giyerek, İzzet Baysal Caddesi üzerinde eğitici bir etkinlik yaparak farkındalık yarattılar.

Polis amcalarının ellerinden tutarak, vatandaşlara karanfil veren özel eğitimli öğrenciler, “Bizde polis. Sizlere kendisini Hakim, Savcı veya emniyet mensubu olarak tanıtan kişilere sakın inanmayın” diyerek hem sözle hem de ellerindeki broşürleri vererek uyarıda bulundular.

Vatandaşlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan polis kıyafeti giymiş özel eğitim alan öğrenciler, bir gün bile olsa polis olmanın heyecanını da yaşamış oldular. Asayiş Şubesi Müdürlüğünde görev yapan resmi sivil polisler ile yunus ekipleriyle birlikte gezen öğrencileri karşılarında gören vatandaşları, küçük öğrencileri öperek onları tebrik ettiler. Özel eğitim alan öğrenciler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yemeğe götürülerek, kendilerine göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür edildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 12:57