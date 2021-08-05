Çocuklardan yardım seferberliği

Haber: Aysun Beykoz

Yaklaşık bir haftadır Akdeniz ve Ege’deki orman yangınları aralıksız devam ederken, bu duruma sesiz kalmayan Alpağut Mahallesinin küçük çocukları, ayakta alkışlanacak kampanyaya imza attılar. Zeynep Doğan, Elif Beril Şahin, Belinay Doyran, Zeynep Çatladı, Ela Kasırga ve Edanur Dönmez isimli küçük kahramanlar, oturdukları evlerinin sokağına stant kurarak, madde yardım toplamaya ve evlerinde bulunan hikaye kitaplarını toplamaya başladılar.

Küçük çocuklar topladıkları bu yardımları kolilere koyarak, yangın bölgesindeki akranlarına göndermek içinde adeta seferberlik başlattılar.

Yaradım sever çocukların yardım toplama kampanyasında çektirdikleri videoyu seyreden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, duygusal anlara kapıldı. Özdemir, videoyu seyrettikten sonra küçük kahramanların yanına giderek onlara hem destekte bulundu, hem de teşekkür etti.

Alpağut Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı’da, mahalle sakinleri olan küçük çocukları hiç yalnız bırakmayarak, onları sosyal medyadan tanıtıp, kahramanlıklarını gösterdi. Muhtar Bostancı, yangın bölgelerinde çok sayıda çocuğun mağdur kaldığını ve çığlıklarının yurdun dört bir tarafından duyulduğunu, Bolulu çocuklarında bu çığlığı duyduğunu belirterek, “Bizim çocuklarımızda çorbada tuzumuz olsun amacıyla yola çıktılar. Toplanan kitap, giyecek gibi eşyalar kolilere konarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıkartıldı. Ayrıca, çocuklarımız biriktirdikleri harçlıklarını da bölgeye göndermek için girişim başlattılar. Bolu halkı adına çocuklarımıza sonsuz teşekkür ederim” dedi.