“Çocuklarımızı seviyor ve onlara güveniyoruz”

Haber: C. Kutay Aykan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, mesajında önemli mesajlar verdi. “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıldönümünü büyük bir çoşku ve gururla kutluyoruz” diyen Ülkü Ocakları Başkanı Akgül mesajında şunları söyledi: “Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, Türk milletinin var olma- yok olma mücadelesinde kendi azim ve kararlılığıyla çözüme ulaşmasının, netice almasının en büyük örneklerinden birisidir. Büyük Atatürk, her şeyin bitti dendiği anda, bu büyük milletle her şeyin en iyi şekilde başarılacağına inanmış ve bundan daha da önemlisi bu gerçeği herkesin görmesini sağlamıştır. 23 Nisan 1920 bu nedenledir ki, bu milletin önemli günlerinden birisi değil, bu milletin her zaman için en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü aşabileceğinin ön büyük simgesidir. Atatürk’ün ‘Türk milletinin asırlar süren aranmalarının özü ve O’nun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsali’ olarak nitelediği Türkiye Büyük Millet Meclisi, sürmekte olan bir mücadelenin içinde başlamış ve bu kutsal mücadeleyi başarıya ulaştıran kararlara imza atmıştır. Bu yönüyle de dünya parlamentoları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu nedenledir ki, 23 Nisan günleri, bu yüce milletin geleceği olan çocuklarımıza, bir milletin adeta külleri üzerinden bir Anka Kuşu gibi yeniden doğuşunun en güzel örneği; azmin, kararlılığın ve milli iradenin en büyük ifadesi ve ayrıca sonucu zafer olsa bile savaşların derin acılarının unutulmaması ve dünya barışının her zaman en temel hedef olarak gözetilmesi gerektiğinin somut bir neticesi olarak, armağan edilmiştir. Bu asil milletin güzel çocukları da bu önemli ve anlamlı günü bütün dünya çocukları ile paylaşarak kutlamaktadır.”

“ÇOCUKLARA OLAN SEVGİSİNİN VE GÜVENİNİN NETİCESİDİR”

Mesajının devamında, “Çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür” diyen Akgül ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Bu nedenledir ki, çocuklarımızın araştıran, sorgulayan, aydınlık bakış açısına sahip, kendine güvenen, yeniliklere açık, demokrasiyi özümsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri temel amacımızdır. Çocuklarımızı, içinde yaşadıkları çağı okuyup, geleceğe ilişkin ufku ve hedefleri olan insanlar olarak yetiştirmek bizler için bir zorunluluktur.

Büyük Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü bayram olarak armağan etmesi, elbette ki çocuklara olan sevgisinin ve güveninin neticesidir. Fakat, bunun yanısıra çocuklarımıza büyük ve güçlü bir misyon yüklendiğinin de en önemli göstergesidir. Çocuklarımızın bu sorumluluğun şuuru içinde güzel yarınlarımızın mimarları olacağınıza inancımız sonsuzdur. Sevgili çocuklarımıza ülkemizi geleceğe taşımaya yönelik, sorumlu ve duyarlı bütün çabalarında destek verecek ve yanınızda olacağız. Çünkü, çocuklarımızı seviyor ve onlara güveniyoruz.”

“CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM”

Akgül mesajının sonunda ise, “99 yıl önce milletimizle birlikte yola çıkan, bu milletin evlatlarına bu ülkeyi ve TBMM’yi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun dâvâ arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların zoru başarma azmi ve kabiliyeti, milletlerine olan derin bağlılıkları, bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunları aşmamızda en büyük ilham kaynağımız olacaktır. Bu vesileyle milletimizin ve bütün çocuklarımızın bayramını canı gönülden kutluyorum” dedi.