Haber: Semih BAYKAL

Olay, İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye asıllı oldukları öğrenilen çocuklar cadde üzerinde birbirlerine taş atarak şakalaşıyorlardı. Bu esnada küçük yaştaki çocuklardan birinin attığı taş, bir mağazanın camına isabet etti. İsabet eden taşın mağazanın camını kırması üzerine ortalık karıştı. Camın kırıldığı gören çocuklar kaçarken, sadece biri olay yerinde kaldı. Mağazanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Mağazanın önünde tek kalan çocuk, polis ekipleri tarafından ailesine haber verilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.