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    • Çocuklarına hem babalık hem de öğretmenlik yapıyor

    Canip Baysal İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan 25 yıllık öğretmen Ümit Özşahin, çift yumurta ikizi olan 7 yaşındaki Oğuz ve Umut’a, okulda öğretmenlik, evde ise babalık yapıyor.

    02 Ekim 2018 Salı 09:09
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    Çocuklarına hem babalık hem de öğretmenlik yapıyor
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    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Ülkemizde milli eğitim camiasında pek sık rastlanılmayan bir olay yaşandı. 25 yıllık sınıf öğretmeni olan Ümit Özşahin, kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Şahin birlikteliğinden olan çift yumurta ikizi olan Oğuz ve Umut, bu yıl Canip Baysal İlkokulu 1-E sınıfında eğitim ve öğretime başladı. Çocuklarını okutabilmek için 2 yıldır uğraşlar verdiğini belirten baba-öğretmen Özşahin; “Çocuklarım 4 yaşındayken okuma ve yazmayı öğrendiler. Bu duruma çok şaşırmadım çünkü ben ve eşimin öğretmen oluşu, çocuklarımızın üzerinde bir etken oldu. Tek amacım öğretmenli olmaktı ve bunu başardım” dedi.

    İLK GÜNLER ZORLANDILAR

    2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte birinci sınıfta ders başı yapan çift yumurta ikizleri Oğuz-Umut Özşahin’in, ilk zamanlar baba-öğretmen arasında sıkışıp kaldığını da belirten öğretmen-baba Özşahin; “Okulun ilk günlerinde baya bir zorlama yaşadık. Çocuklarım ilk zamanlarda okulda bana baba demeye başladılar. Bende tepki vermeyince, durumu fark ettiler ve okulda sürekli olarak öğretmenim kelimesini kullanmaya başladılar. Okul çıkışında ve evde ise baba kelimesini kullanıyorlar”

    BİRİ MİMAR DİĞERİ ÖĞRETMEN OLACAK

    7 yaşındaki Umut, anne ve babası gibi öğretmen olmak istediğini, Oğuz’da mimar olmak için çabalayacağını söylediler. Okumayı ve yazmayı çok sevdiklerini anlatan çift yumurta ikizleri; “Okulumuzu ve arkadaşlarımızı çok seviyoruz” derken, öğretmen-babalarının gözetiminde, tahtaya, “Atatürk” ve okullarının adını yazdılar.

    Anahtar Kelimeler: Canip, Baysal, İlkokulunda, Sınıf, öğretmenliği

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