Çocuklarının gözü önünde darp edildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, öğlen saatlerinde Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir baba, 3 çocuğu ile birlikte PTT Caddesi üzerinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada cadde üzerinde seyreden 34 YM 4063 plakalı araçta bulunanlar çocukları ile birlikte karşıya geçen babayla ağız dalaşına girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine araçta bulunan 3 kişi baba N.U.’nunüzerine yürüdü. Çıkan kavgada baba N.U. çocuklarının gözü önünde 3 kişi tarafından darp edildi. Trafik kısa süreli dururken kavgayı gören diğer araç sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar olaya hemen müdahale etti. Baba N.U. ile 34 YM 4063 plakalı araçta bulunanlar arasında sözlü münakaşa devam ederken, araç sürücüsü baba N.U.’ya “Bak sana söylüyorum. Sen önce benim kim olduğumu bir öğren” diyerek tehditler savurup aracına bindi. Araca geri dönen şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, baba N.U. 3 çocuğu ile birlikte kendisini darp eden şahıslar hakkında karakola giderek şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavgaya karışan 34 YM 4063 plakalı araçtaki şahıslar polis tarafından her yerde aranıyor.