Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da da bu hafta Cuma namazında okunan hutbede, anne ve babaların çocuklarına güzel isimlerin verilmesi konusunda şu açıklamayı yaptı; Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!Peygamber Efendimiz (s.a.s) hayatın heraşamasında İslami değerlerin gözetilmesine önemverirdi. Zira o, bizlere kulluk şuurunu, nezaket vezerafeti öğretmek üzere gönderilen birPeygamberdi. Onun, hayatın her anını anlamlıkılmaya yönelik bu hassasiyeti, bir bebeğe isimkoymada dahi kendini gösterirdi. Öyle ki ikigüzide torununa güzel, zarif ve iyi anlamlarınagelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermişti. Bunuyaparken onları önce şefkatle kucaklayıp bağrınabasmıştı. Ardından da sağ kulaklarına ezan, solkulaklarına kâmet okumuştu. Hayırlı ve bereketlibir ömür geçirmeleri için minik yavrulara duaetmişti.Peygamberimiz (s.a.s) okuduğu bu ezan vekâmetle aslında bebeğin kulağına yaratılışgayesini fısıldıyordu. Ona imanı ve İslam’ı, hâsılıtevhidi telkin ediyordu. Ömrü boyunca sadeceAllah’a kul olması gerektiğini öğretiyordu. AllahResulü (s.a.s) verdiği güzel ve anlamlı isimle deçocuğa bir istikamet çiziyordu. Hayatı boyuncahayrın ve iyiliğin hizmetkârı olmasınıöğütlüyordu.

HER BEBEK ÖZELDİR VE DEĞERLİDİR

Kur’an’ın ifadesiyle çocuklarımız,gözlerimizin nurudur. Kalplerimizin sürûrudur.Yüce Rabbimizin bizlere birer lütfu veemanetidir. Kız ya da erkek fark etmez, dünyayagelen her bebek özeldir, değerlidir. Allah onuyeryüzünün en şerefli varlığı, halifesi olarakyaratmış ve biz yetişkinlere emanet etmiştir. Salihbir kul, iyi bir insan olması için emekvereceğimiz bu yavru, kendine yakışır birkarşılamayı hak eder. Bu karşılamanın ilkadımlarından biri ona güzel bir isim vermektir.

KIYAMET GÜNÜNDE KENDİ İSMİNİZLE VE BABANIZIN İSİMLERİYLE ÇAĞRILACAKSINIZ

Çocuk, anne kucağında dünya nimetlerinitatmaya başladığı gibi, adıyla da ebedi âlemekadar uzanacak bir kimliğe kavuşur. PeygamberEfendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur. “Sizkıyamet gününde kendi isimleriniz vebabalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız.Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz”Bu hadis-i şerif bizlere öğretmektedir ki,insan telaffuzu da anlamı da güzel olan isimlerelayıktır. İnsanın bedeni, izzet ve onuru saygınolduğu gibi onun kimliğini ifade eden ismi desaygındır, hürmeti hak eder. İnsana ömrüboyuncahoşlanmayacağı bir isim vermek şöyledursun onu kötü lakapla bir defa dahi olsunçağırmak dinimizce yasaklanmıştır. YüceRabbimiz “Birbirinizi kötülakaplarlaçağırmayın” buyurarak bizleri bu konudauyarmıştır.

PEYGAMBEREMİZ, ŞİDDET VE NEFRET İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR

İsim bir inancın, bir medeniyetin, birkültürün yansımasıdır. Kaynağını din-i mübin-iİslam’dan alan medeniyetimizin isme verdiğiönem hepimizinmalumudur. Geçmiştengünümüze milletimiz, evlatlarına baştaPeygamberimiz olmak üzere tarihimizde izbırakan nice büyüklerimizin ismini vermeyi onurvesilesi saymıştır.Geleneğimizde isim her şeyden önce kişiyeinsan olarak değerini, varlığının anlamını vemedeniyetini hatırlatan bir unsurdur. İsimde asılolan sadece kulağa hoş gelmesi değildir. Bununlabirlikte sahibini ahlakiolgunluğa, yüce birkaraktere ulaştıran bir mana taşımasıdır. Budoğrultuda Peygamber Efendimiz, İslaminancıyla bağdaşmayan, insan şerefineyakışmayan, şiddet ve nefret içeren isimlerideğiştirmiştir.

ÇOCUKLARIMIZA ANLAMLI İSİMLER VERELİM

Çocuklarımıza Müslüman olduklarını herdaim hatırlatacak, dini ve millideğerlerimizeuygun, anlamlı isimler verelim. Onların beslenmeve eğitimlerinden sorumlu olduğumuz gibi güzelisimlere sahip olmalarından da sorumluolduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım.İnancımıza ve kültürümüze uymayan isimlerinyavrularımızın değer dünyalarını tahrip edeceğiniunutmayalım. Evlatlarımıza verdiğimiz isimler,onlara ahlak, edep, şuur ve ideal aşılasın, birpusula gibi ömürleri boyunca iyiliğe, güzelliğe,hayra davet etsin.